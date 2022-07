Brittney Griner faz apelo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Foto: Barry Gossage / AFP

Publicado 04/07/2022 20:54 | Atualizado 04/07/2022 20:58

Rio - A bicampeã olímpica no basquete pelos EUA e oito vezes all-star da WNBA, Brittney Griner, de 31 anos, encaminhou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e apelou pela ajuda para retornar para casa. A jogadora americana está detida há cinco meses em Moscou, na Rússia, após ser acusada de tráfico internacional de drogas.

O julgamento de Griner iniciou na última sexta-feira (1). Na ocasião, a atleta ouviu acusações que podem levá-la a dez anos de prisão. Em fevereiro, quando viajou à Rússia, a jogadora foi presa ao desembarcar por levar óleo de haxixe em pacotes de cigarros eletrônicos.

"Enquanto estou sentada aqui, numa prisão da Rússia, sozinha com meus pensamentos e sem a proteção da minha esposa, família, amigos, o uniforme olímpico ou qualquer conquista, estou aterrorizada porque posso ficar aqui para sempre", relatou Brittney Griner na carta.



"Sei que você [Joe Biden] está passando por muita coisa, mas por favor não se esqueça de mim e dos outros detentos americanos. Por favor, faça o que puder para nos trazer para casa. Eu votei pela primeira vez em 2020 e votei em você. Eu acredito em você. Eu ainda tenho tanto de bom por fazer com a minha liberdade, que você pode ajudar a restabelecer", completou.



A estrela do basquete, Brittney Griner, tem passagem pelo basquete russo, no UMMC Ekaterinburg, além do Phoenix Mercury, da WNBA, equipe que a escolheu no draft e pelo qual foi campeã em 2014.