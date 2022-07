Streaming anuncia data de estreia do documentário de Adriano Imperador - Foto: AFP/ANTONIO SCORZA

Rio - O streaming Paramount+ divulgou a data de estreia do documentário de Adriano Imperador. Com exclusividade da empresa, a obra relembra a trajetória de vida e momentos valorosos de um dos maiores atletas da história do Brasil. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o ex-jogador é o narrador do conteúdo, que será lançado no dia 21 de julho.

Em uma conversa franca, Adriano fala sobre lutas pessoais, dramas familiares, conquistas e o amor pelas origens. Durante a produção do documentário, o ex-jogador cedeu imagens do arquivo pessoal da família para enriquecer ainda mais a obra. Temas como humildade, escândalo, carros, mulheres, futebol, conflito, fama, dinheiro e depressão fizeram parte da vida do astro e serão mencionados no documentário.

Crescido na Vila Cruzeiro, Adriano alcançou o auge na carreira de jogador de futebol. O ex-atacante conta com passagens por grandes clubes europeus, partidas marcantes na Seleção Brasileira e idolatrado pelos torcedores do Flamengo. O ex-atleta é conhecido e admirado pelo mundo inteiro.