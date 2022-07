Campeonato de Jacarepaguá completa 63 anos de existência - Divulgação

05/07/2022

Rio - Tradição, amor e união. Esses são os pilares do campeonato de Jacarepaguá que completa 63 anos de existência neste ano. O campeonato conta com 12 equipes divididas em 2 categorias, os Adultos e Veteranos. A competição teve seu pontapé inicial no último domingo. Os times participantes entram na disputa vislumbrando o grande prêmio de 10 mil para os campeões.

A bola rola a cada domingo. Cada rodada terá 12 partidas, espalhadas pelos principais campos de Jacarepaguá e adjacências. Os participantes são os times de todas as comunidades deste bairro, como; Cidade de Deus, Santa Maria, Nova Aurora e outras.

Um campeonato, que pela primeira vez, será totalmente incentivado pela Lei de Incentivo do esporte. Essa lei, auxilia no desenvolvimento das modalidades esportivas, tornando o estado do Rio uma referência nacional. Vale ressaltar que neste campeonato, todas as punições displicentes, com cartões e etc, serão

pagas com alimentos não perecíveis. Estes retornam doados a todas as comunidades participantes.



Teve seu início no último final de semana, no domingo dia 03/07. Já na primeira rodada, o grande destaque foi o golaço de Yuri de Jesus na virada do time da Merck em cima do Morro do Banco. Merck que por sinal não disputava o campeonato há 12 anos. Esta 63ª edição do Campeonato de Jacarepaguá, contou também com a participação do Ex-árbitro da FIFA, Gutemberg Fonseca. Este que é filho de Jacarepaguá e começou a sua história na arbitragem neste tradicional campeonato do bairro.

Gutemberg Fonseca assistiu aos jogos e deu o pontapé inicial para o início da primeira partida, no domingo (03). Acompanhe todas as informações do campeonato pelo Instagram @porjacarepagua . Lá serão

anunciados os próximos jogos, participantes, resultados, tabela e os campos que acontecerão a

partida.