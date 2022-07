Galvão Bueno e Walter Casagrande - Reprodução / Rede Globo

Publicado 06/07/2022 17:09 | Atualizado 06/07/2022 17:14

Rio - O comentarista Walter Casagrande Jr. recebeu uma mensagem carinhosa de Galvão Bueno nas redes sociais, nesta quarta-feira (6), após anunciar a rescisão de contrato com a Rede Globo. O narrador e o ex-jogador construíram uma relação de muito carinho e afeto na emissora.

"Vou seguir a minha estrada. Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo (24, segundo a emissora), seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais", disse Casagrande.

"Foi muito bom trabalhar 25 anos com você! Segue firme, amigo!", disse Galvão Bueno nos comentários da publicação de Casagrande.



Nos últimos anos, Casagrande e Galvão Bueno transmitiram diversas partidas da Seleção Brasileira e colecionaram momentos marcantes juntos na Rede Globo. O contrato do comentarista terminaria em dezembro, mas a saída do ex-jogador foi antecipada em comum acordo.