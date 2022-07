Sérgio Coelho - Reprodução / Atlético-MG

Publicado 06/07/2022 18:00 | Atualizado 06/07/2022 18:01

Rio - Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no próximo dia 13, no Rio, em jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o presidente do Galo, Sérgio Coelho, demonstrou preocupação com a arbitragem e pediu um árbitro da Fifa para o duelo do Maracanã.

"Há histórico de erros de arbitragem contra o Atlético neste embate (com o Flamengo). Mas confiamos muito na comissão de arbitragem presidida pelo Wilson Seneme", disse o mandatário.

No jogo de ida, vencido pelo Galo por 2 a 1, a partida foi comandada por Luiz Flávio de Oliveira, da Fifa, que contou com o auxílio de um árbitro Fifa (Marcelo Carvalho Van Gasse), e outro não (Miguel Cataneo Ribeiro da Costa), todos de São Paulo. Desta vez, Sérgio Coelho deseja 100% de arbitragem com a credencial da entidade. O Galo irá jogar por um empate para se classificar.

"Ele irá colocar juízes capazes de apitar um jogo desse tamanho. Atlético e Flamengo irão colocar em campo os melhores atletas disponíveis. Tenho certeza que a comissão de arbitragem irá colocar o que tem de melhor para essa partida, tanto o árbitro de campo, quanto os bandeiras e a equipe de VAR, todos FIFA, certamente. Até porque, se ele escalar juízes dessa grandeza, que é do tamanho do clássico, se der qualquer problema, a comissão de arbitragem terá feito o melhor", concluiu.