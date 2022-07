Sterling, do Manchester City, acerta termos de contrato com Chelsea - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 06/07/2022 18:28

Rio - O astro do Manchester City, Raheem Sterling, de 27 anos, acertou os termos de contrato com o Chelsea, também da Inglaterra. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, os Blues ainda precisam acertar a compra do jogador. No entanto, a negociação não deve ter entrave, uma vez que as partes possuem um acordo pela transferência por 45 milhões de libras (R$ 290,9 milhões).

O Chelsea planeja a contratação de Sterling desde o mês passado, e o camisa sete do Manchester City sempre foi uma das prioridades do treinador alemão Thomas Tuchel, que conta com uma lista de jogadores disponíveis no mercado.

Além de Sterling, o Chelsea ainda trabalha pela contratação de Raphinha, do Leeds United. No entanto, o atacante do clube inglês e também da Seleção Brasileira, também está na mira do Barcelona, e o clube espanhol conta com o desejo do jogador, de 25 anos, que quer atuar no Camp Nou.