Publicado 06/07/2022 20:41

Confira a nota na íntegra:

"O excessivo número de jogos no Maracanã em um curto espaço de tempo – até o próximo dia 13/07 serão cinco partidas em 11 dias (dia sim, dia não) – e também as orientações e laudos técnicos dos responsáveis pelo gramado

O objetivo é manter a excelência do campo para a fase decisiva da temporada.



Considerando que as vendas dos ingressos das partidas Fluminense x Ceará e Flamengo x Atlético-MG já foram comercializadas em sua totalidade, a paralisação terá início no próximo dia 14/07.



Com isso, os jogos Flamengo x Coritiba (16/07), Flamengo x Juventude (20/07) e Fluminense x Bragantino (24/07) serão remarcados para outros locais.



Vale lembrar que Flamengo e Fluminense fizeram um investimento de R$ 4 milhões para a implementação do novo gramado híbrido (com durabilidade média de 50 jogos por temporada), que vem respondendo de forma satisfatória.



Em 2021, o Maracanã recebeu 70 jogos e houve a necessidade de oito trocas parciais de gramado, paralisações e diversas intervenções pontuais. Este ano, não haverá necessidade de nenhuma troca ou intervenções, sendo suficiente apenas um período de descanso em função do calendário".