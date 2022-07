Bruno Fernandes de Souza - AFP

Publicado 08/07/2022 11:40

Rio - Ex-jogador do Flamengo, o goleiro Bruno Fernandes, de 37 anos, está de volta ao futebol. O Atlético Carioca, clube que o atleta defendeu na última temporada, anunciou o seu retorno aos gramados. O anuncio foi feito pelas redes sociais da equipe e o próprio Bruno utilizou as suas para comemorar o acerto.

“Voltei! Feliz por voltar a fazer o que eu mais amo. Atlético Carioca, vamos em busca do acesso!”, postou. Bruno terá como companheiro no Atlético Carioca o experiente volante Rosinei, ex-Corinthians e São Paulo. O meia já vem disputado a 4ª divisão do Campeonato Carioca e é o capitão da equipe.

Revelado pelo Atlético-MG, Bruno viveu o seu auge no Flamengo, quando foi tricampeão carioca (2007, 2008 e 2009) e campeão brasileiro em 2009. No ano seguinte, ele foi preso pela morte de Eliza Samudio.

Condenado a 22 anos e três meses pelo crime, Bruno foi preso em 2010 e nove anos depois sua pena progrediu para o semiaberto. No começo do ano, após ter anunciado a aposentadoria, Bruno lançou uma loja de açaí, em São Pedro da Aldeia, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Em maio desde ano, o goleiro novamente foi preso pelo não pagamento da pensão do filho que teve com a ex-modelo. Posteriormente, ele deixou a prisão após pedido de habeas corpus.