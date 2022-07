Vina demonstrou carinho e respeito ao Tricolor - Foto: Felipe Santos/Ceará

Publicado 08/07/2022 11:22

Rio - Com passagem em Laranjeiras em 2015, o meio-campista Vina irá reencontrar o Fluminense vestindo a camisa do Ceará, neste sábado (9), às 19h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em entrevista ao "NetFlu", o jogador alvinegro falou sobre a expectativa para o grande duelo que terá a despedida do ídolo tricolor, Fred.

"A expectativa é que será um grande jogo, tanto em campo quanto na arquibancada. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Fluzão, e é sempre especial jogar esse jogo. E tem um outro motivo que será a despedida de um dos grandes jogadores que tive a felicidade de jogar junto. Fred me ensinou muita coisa e só tenho que agradecer por tudo que ele fez por mim e pelo futebol." disse.

Sempre com muito respeito aos torcedores tricolores, Vina disse que espera ser vaiado quando pegar na bola, mas apenas por ser adversário profissional.

"Sinceramente espero, mas penso que será mais para tentar me desestabilizar do que qualquer outra coisa. O encontro sempre costuma ser maneiro, os profissionais que ainda estão no clube da minha época me tratam muito bem e vejo o carinho deles comigo, que é recíproco. Então, espero que assim seja mais uma vez com muito respeito." pontuou.

O meia ainda detalhou o que mudou em sua vida desde a época que vestiu a camisa do Fluminense até o momento em que defende o time cearense, dentro e fora de campo.

"[Mudou] bastante coisa. Hoje sou pai, casado, mais maduro. Com tudo que aconteceu no Fluminense me fortaleceu e fez eu aprender demais. E foi um processo onde exigiu demais de mim. Hoje me conheço muito mais como atleta, como jogador. Procuro trabalhar muito no que sou falho, pra cada vez mais estar em alto nível. Jogar num calendário igual o nosso exige muito profissionalismo. Mas não me arrependo do que vivi, acredito no propósito de Deus. Tudo tem um porque. O que fica do Fluminense é o carinho e a honra de um dia ter vestido essas cores.", finalizou.