Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol - Reprodução

Publicado 08/07/2022 10:23

Rio - A Conmebol divulgou as datas das suas principais competições do ano que vem. A Libertadores terá o seu início no dia 8 de fevereiro, com sua fase preliminar. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 22 de março, enquanto a final que não tem sede definida ainda vai acontecer no dia 11 de novembro. Já a Sul-Americana terá o sorteio dos grupos no mesmo dia e sua decisão vai ocorrer no dia 28 de outubro.

O documento da entidade sul-americana serve como base para a CBF elaborar o seu próprio calendário, a ser anunciado nos próximos meses. De acordo com a Conmebol, as datas estão sujeitas a possíveis alterações. A Recopa, que vai reunir os campeões dos dois torneios de 2022, será nos dias 8 e 15 de fevereiro.

Neste ano, por conta da Copa do Mundo, as duas competições terão suas finais mais cedo. A Libertadores será decidida no dia 29 de outubro, no Equador, enquanto a Sul-Americana terá sua final no dia 1º de outubro, na Argentina.