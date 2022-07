Ebanie Bridges - Reprodução

Publicado 08/07/2022 12:12 | Atualizado 08/07/2022 12:13

Rio - Conhecida pelo seu talento e beleza, a lutadora Ebanie Bridges pode tomar uma decisão nova na carreira. A australiana, de 35 anos, afirmou que deverá vender conteúdo adulto para a plataforma Onlyfans no futuro. Ela ainda afirmou que já recebe um dinheiro extra vendendo meias suadas por cerca de R$ 3,5 mil.

"Acho que ganharia R$ 640 mil na primeira semana. Definitivamente não está fora de questão [aderir ao OnlyFans], é algo que eu estaria muito disposta a fazer agora que não vou voltar às salas de aula", afirmou o lutadora em entrevista ao podcast 'Can You Survive This'.

Natural de Sidney, Ebanie Bridges se tornou lutadora de boxe aos 18 anos. Além das artes marciais, ela também se dedicou ao fisiculturismo durante sua carreira, colecionando títulos na Austrália.

Ela afirmou que só toparia criar um perfil no OnlyFans, caso essa decisão não prejudique sua carreira no esporte. No boxe profissional, Bridges soma oito vitórias, três por nocaute, e apenas uma derrota em seu cartel.