Marlon pode deixar o Shakhtar DonetskFoto: Sergei Supinsky/AFP

Publicado 08/07/2022 17:05

Rio - O zagueiro Marlon Santos, de 26 anos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, entrou na mira de mais um clube europeu. Trata-se do AC Monza, da Itália, que negocia a contratação por empréstimo. Nesta temporada, o time italiano vai disputar a Série A pela primeira vez na história do clube. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Ainda de acordo com o jornalista, o PSV, da Holanda, tem interesse na contratação do zagueiro. Além de Marlon, o Shakhtar está negociando a saída de outro brasileiro, o lateral-esquerdo Dodô, que será transferido em definitivo com a Fiorentina, também da Itália, por 14,5 milhões de euros.

Revelado pelo Fluminense, Marlon foi vendido ao Barcelona, da Espanha em 2016 por 5 milhões de euros. No entanto, o zagueiro disputou apenas três partidas pela equipe principal. Em seguida, foi emprestado ao Nice, da França, e, posteriormente, vendido ao Sassuolo, da Itália, por 12 milhões de euros, antes de ser comprado pelo Shakhtar Donetsk.