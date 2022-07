Paul Pogba - AFP

Publicado 08/07/2022 16:16

Rio - Após ter sua saída do Manchester United anunciada no início do último mês de junho, Paul Pogba pode estar próximo de voltar à Juventus. De acordo com o jornal "The Sun", o volante francês viajou para a Itália nesta semana para poder acertar contrato e reforçar a equipe italiana para a próxima temporada do futebol europeu.

Em postagem no Instagram, Pogba postou vídeos dentro de um avião, esfregando as mãos e com fisionomia na qual vê já iminente a sua contratação por parte da Juventus. "Sim, senhor! Está chegando", afirma o francês na publicação, que ainda posta a hashtag, que traduzida em português significa "Pog quase de volta".

Para assinar de vez com o clube italiano, falta apenas o volante passar nos exames médicos. As bases iniciais do acordo já estão acertadas, com o jogador recebendo salários semanais de 150 mil libras (R$ 951 mil na cotação atual), além de um prémio pela assinatura, cujo valor não foi relevado.

Pogba irá retornar ao clube pelo qual atuou antes de ser contratado pelo Manchester United, ao qual chegou como uma das contratações mais caras do futebol mundial. O vínculo com a equipe inglesa terminou no final da última temporada e a Juventus venceu as sondagens que incluíam Paris Saint-Germain e Real Madrid.