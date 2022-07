Luis Suárez - AFP

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid, da Espanha, o atacante Luis Suárez, em entrevista ao portal "ESPN", da Argentina, admitiu que recebeu propostas de clubes brasileiros. No entanto, o jogador uruguaio, de 35 anos, revelou a preferência pelo mercado europeu para ficar perto de sua família.

"Não, descartei desde o princípio as possibilidades das equipes (do Brasil) que me ligaram. A Argentina, o River ter me ligado, era uma motivação extra, é mais perto do Uruguai. O Brasil é mais longe. Tem muito mais jogos. Sou muito família. Jogam muitas partidas, não estão nunca em casa, isso também me freou um pouco. Ainda não tomei uma decisão (sobre o futuro). O mercado na Europa acabou de abrir, opções tem", disse Luis Suárez à 'ESPN'.



Recentemente, Luis Suárez foi especulado para atuar no River Plate, da Argentina. Em entrevista ao jornal "Ovación", o atacante admitiu o desejo de jogar no clube argentino, mas a eliminação para o Vélez Sarsfield, na Libertadores, na última quarta-feira, freou o avanço na negociação.

"Fiquei muito empolgado com a possibilidade de ir para o River lutar pela Libertadores. Era um sonho que eu tinha de ganhar uma taça na América do Sul. Como o River ficou de fora, essa possibilidade foi descartada", concluiu.