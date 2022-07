Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 08/07/2022 17:44

Rio - Alvo do Barcelona, Robert Lewandowski pode voltar a ser disputado pelo Paris Saint Germain. A indefinição da situação do atacante, de 33 anos, no Bayern de Munique, e a possível desistência do clube espanhol, animou a diretoria do clube francês para voltar a monitorar o jogador polonês. A informação é do jornal madrilenho "As".

Lewandowski já deixou claro o seu desejo de deixar o Bayern, mas o clube alemão não pretende liberar o atacante nesta janela de transferências. O jogador polonês tem contrato até junho de 2023. Por outro lado, o próprio atleta afirmou recentemente que não vai forçar a sua saída neste ano.

O presidente do Barcelona, por sua vez, confirmou que encaminhou uma proposta para Lewandowski. Na última quinta-feira, em entrevista coletiva durante apresentação do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, Joan Laporta se mostrou otimista com o desfecho da negociação.

"Como vocês já sabem, fizemos uma oferta por Lewandowski e esperamos por uma resposta do Bayern e que ela seja positiva. Agradecemos também ao jogador pelas manifestações e por querer vir jogar aqui", disse Laporta.