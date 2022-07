Dybala - TF-Images/Getty Images

Publicado 08/07/2022 17:35

O atacante Paulo Dybala se despediu da Juventus após sete temporadas defendendo as cores da Velha Senhora. A Premier League é um dos possíveis destinos do jogador e o Manchester United está interessado na contratação do argentino, segundo a 'Sky Sports'.

De acordo com as informações do diário inglês, os Red Devils já abriram as conversas com o jogador. A possível chegada do ex-Juve ao Old Trafford pode influenciar no futuro de Cristiano Ronaldo no United, visto que o craque português foi companheiro do argentino no futebol italiano.

Recentemente, rumores apontavam a Inter de Milão como provável destino após a saída da Juventus, mas o CEO da Nerazzurri descartou a contratação do argentino, deixando assim o caminho aberto para Dybala negociar com outros clubes.

Em sete anos na Juventus, Paulo Dybala fez 293 partidas pelo clube de Turim, com 115 gols e 48 assistências, além de cinco títulos da Serie A e quatro conquistas da Coppa Italia.