Paquetá entra na mira de gigante inglês - Foto: JEFF PACHOUD/AFP

Paquetá entra na mira de gigante inglêsFoto: JEFF PACHOUD/AFP

Publicado 08/07/2022 18:29

Rio - Um dos destaques do Lyon, da França, o meia Lucas Paquetá pode disputar a Premier League na próxima temporada. De acordo com o jornal britânico "The Sun", o jogador, de 24 anos, entrou na mira do Arsenal, da Inglaterra. O clube inglês estaria disposto a pagar um alto valor pelo ex-atleta do Flamengo.

No entanto, o Arsenal não é o único clube interessado em Paquetá. O Newcastle e Paris Saint Germain também monitoram a situação do meio-campista brasileiro. O contrato do jogador com o clube francês é válido até junho de 2025.

Cria das categorias de base do Flamengo em 2017, Lucas Paquetá deixou o Rubro-negro em 2018 após ser vendido ao Milan, da Itália. No entanto, o meia ficou sem espaço na equipe italiana e se transferiu para o Lyon. O jogador é um dos nomes recorrentes na lista do treinador Tite para a Copa do Mundo, no Catar.