Di Maria é o novo reforço da JuventusDivulgação/Juventus

Publicado 08/07/2022 18:54

Rio - A Juventus anunciou, na tarde desta sexta-feira (08), a contratação do atacante argentino Angel Di Maria. O ex-jogador do Paris Saint-Germain, da França, assinou com o clube de Turim até o final da temporada europeia de 2023. O atleta vestirá a camisa 22 e receberá um salário de cerca de sete milhões de euros durante sua passagem pela equipe italiana.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus #WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022 Di Maria é o segundo reforço da Juventus nesta temporada. Antes, o clube de Turim anunciou a contratação do volante Paul Pogba, que chegou para a sua segunda passagem pela equipe italiana.

Pelo Paris Saint-Germain, Di Maria esteve presente em 295 partidas, marcando 93 gols, e dando 113 assistências para seus companheiros, além de ter ganho 18 títulos pelo clube.