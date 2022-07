Fred recebe homenagem do Vasco - Reprodução/Twitter VascoDaGama

Publicado 09/07/2022 11:39

Rio - O atacante Fred, do Fluminense, vem vivendo seus últimos momentos como jogador de futebol profissional. Neste sábado (09), o jogador fará sua despedida dos gramados no duelo com com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Algumas horas antes do jogo, o Vasco da Gama enviou uma placa em homenagem ao atleta, agradecendo pela sua contribuição no futebol.

O Gigante da Colina parabeniza o atacante @fredgol9 por toda a carreira e contribuição para o futebol nacional e o homenageia neste momento de despedida dos gramados.#VascoDaGama pic.twitter.com/0mN4OIG5KK — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 9, 2022

"Homenagem ao atleta e artilheiro Frederico Chaves Guedes, por sua contribuição ao futebol carioca e brasileiro, no momento de encerramento de sua vitoriosa carreira", escreveu o Cruz-maltino na placa enviada ao ídolo tricolor.

Aos 38 anos, Fred se prepara para sua emocionante despedida. Neste sábado (09) Fluminense e Ceará se enfrentarão, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.