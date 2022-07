Verstappen - Jure Makovec / AFP

Publicado 09/07/2022 12:59

Rio - O holandês Max Vestappen fez valer sua pole position da última sexta-feira (08), e venceu, de ponta a ponta, a corrida sprint do Grande Prêmio de Spielberg, na Áustria, de Fórmula 1. Com a vitória, o atual campeão do mundial de pilotos garantiu mais oito pontos, além do direito de largar na pole position na corrida deste domingo (10).

Verstappen não teve dificuldades para garantir sua vitória. A única briga que o piloto teve na corrida classificatória aconteceu ainda nas primeiras voltas, contra as Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz. O piloto da Red Bull conseguiu se defender bem, e seguir na liderança. Já na briga entre os companheiros de equipe, o monegasco conseguiu levar a melhor e assumir a segunda posição.

Além de Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz, outros cinco pilotos também pontuaram na corrida classificatória deste sábado: George Russell, da Mercedes, Sérgio Perez, da Red Bull Racing, Esteban Ocon, da Alpine, Kevin Magnussen, da Haas, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

Resultado final da corrida sprint do GP da Áustria Reprodução

O Grande Prêmio da Áustria está marcado para este domingo (10), às 10h (horário de Brasília).