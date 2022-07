Maracanã ficará fechado por 20 dias para reformas no gramado - Divulgação/Twitter do Maracanã

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou, oficialmente, a mudança no local das partidas de Flamengo e Fluminense que ocorrerão enquanto o gramado do Maracanã estiver passando por reformas. Ao todo, três jogos foram afetados, sendo dois do Rubro-Negro e um do Tricolor.

Os duelos do Clube da Gávea com Coritiba, no dia 16, e Juventude, no dia 20, foram transferidos para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. As datas e horários permanecem os mesmos.

Já o confronto da equipe de Fernando Diniz com o Red Bull Bragantino, no dia 24 acabou sendo transferido para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, também sendo mantido a data e o horário original.

O Estádio do Maracanã será fechado para as reformas no seu gramado logo após a partida entre Flamengo e Atlético-MG, na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Ao que tudo indica, o Templo do Futebol ficará em obras por cerca de 20 dias.