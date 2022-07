Ricardo Goulart - Ivan Storti/Santos FC

Publicado 09/07/2022 16:41

Rio - Contratado pelo Santos como principal reforço no começo da temporada, Ricardo Goulart está negociando a rescisão do seu contrato com o Peixe. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o empresário do meia-atacante irá se reunir na próxima semana com o clube paulista para tratar da questão.

Ricardo Goulart chegou ao Peixe com muita expectativa no começo do ano, porém, o jogador não justificou até o momento o investimento. Em 30 jogos, o meia-atacnate fez quatro gols e deu três assistências. Na última quarta-feira, ele foi destaque negativo após perder um pênalti na eliminação para o Deportivo Táchira, na Copa Sul-Americana.

No começo da temporada, Ricardo Goulart estava na lista de interesses do Fluminense. No entanto, as conversas não evoluíram e o jogador fechou com o Santos. O seu vínculo com o clube paulista vai até o fim do ano que vem.

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart viveu seu melhor momento no Cruzeiro em 2013 e 2014, quando foi um dos destaques da equipe bicampeã brasileira. Além da Raposa, ele atuou no Goiás, Internacional e no Palmeiras. Antes de chegar ao Peixe, o jogador estava no futebol chinês