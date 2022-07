Gabigol e Fred - Reprodução

Publicado 09/07/2022 14:40 | Atualizado 09/07/2022 14:53

Rio - O atacante Fred, ídolo do Fluminense, vem vivendo seus últimos momentos como jogador de futebol profissional. O jogador se irá se despedir dos gramados oficialmente neste sábado (09), no confronto com o Ceará, no Maracanã. Um dos maiores adversários de Fred nos últimos tempos, o atacante Gabigol, do Flamengo, deixou a rivalidade de lado e fez uma homenagem ao atacante tricolor.

Gabigol homenageia Fred Reprodução/Instagram Gabigol

"Foi uma honra dividir o Maracanã com você. Parabéns pela linda carreira", publicou o atacante do Flamengo.

Aos 38 anos, Fred se prepara para sua emocionante despedida. Neste sábado (09) Fluminense e Ceará se enfrentarão, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.