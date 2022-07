Pedro Geromel - Divulgação

Pedro GeromelDivulgação

Publicado 09/07/2022 14:16 | Atualizado 09/07/2022 14:23

Rio - O zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, utilizou as redes sociais para comentar um assunto que gerou polêmica após a vitória do clube gaúcho sobre o Náutico, por 2 a 0, na última sexta-feira. Ao ser questionado sobre a braçadeira com as cores do movimento LGBTQIA+, o veterano deu uma resposta que pareceu insensível para alguns torcedores. O defensor utilizou as redes sociais para reforçar o apoio ao combate à homofobia.

"Ontem (sexta), após o jogo, ainda no gramado, fui perguntado sobre a faixa de capitão que tenho usado. Com a cabeça ainda na partida, respondi rapidamente", introduziu o zagueiro. Me manifestei nas minhas redes sociais semana passada e todos que me conhecem não tem a menor dúvida sobre o meu posicionamento. Sempre por todos", escreveu Geromel no seu perfil oficial do Instagram.

Em entrevista logo após o apito final, o capitão Geromel foi questionado ainda em campo pelo repórter da transmissão no 'Premiere' sobre a importância da braçadeira com as cores do arco-íris. O zagueiro respondeu que "A gente tem que usar ela por 60 dias. E vou usar por 60 dias aí".

O trecho viralizou nas redes sociais e dividiu torcedores. Alguns criticaram a resposta de Geromel diante do tema, outros minimizaram as poucas palavras diante do contexto da partida que havia acabado de se encerrar.