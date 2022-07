Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 09/07/2022 19:35

Rio - Alvo de clubes como o Chelsea e o Barcelona, o atacante Raphinha ficou de fora da lista dos relacionados pelo Leeds United, da Inglaterra, para a viagem de pré-temporada para a Austrália. Com isto, os rumores de uma possível saída do jogador, de 25 anos, aumentaram ainda mais.

Vale lembrar que Raphinha treinou com o elenco na última sexta-feira (08). No entanto, o treinador Jesse Marsch admitiu que dificilmente o brasileiro seguirá no clube inglês.

Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o jogador tem como prioridade o Barcelona, e, inclusive, já conversa com seu estafe para finalizar as negociações no começo da próxima semana. No entanto, o clube Catalão não conseguiu igualar a proposta de 70 milhões de euros (cerca de R$ 374 milhões, na cotação atual) do Chelsea, o que pode acabar dificultando o negócio.

Raphinha foi um dos principais nomes do Leeds United nos últimos tempos. Suas boas atuações, inclusive, renderam convocações para a seleção brasileira. Na última temporada, o atacante esteve em campo em 36 partidas, marcando onze gols e dando três assistências