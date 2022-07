Kanté - AFP

KantéAFP

Publicado 09/07/2022 13:45

Rio - O meia francês N'Golo Kanté, de 31 anos, não irá poder realizar a pré-temporada ao lado do Chelsea nos Estados Unidos. O jogador não concluiu o esquema vacinal e por isso não poderá entrar no país. Além dele, o meia inglês, Loftus-Cheek, também não poderá participar pelo mesmo problema.

Não é a primeira vez que o clube londrino faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, mas é a primeira durante o período da pandemia. Antes do começo da temporada europeia, o Chelsea irá disputar três amistosos no país. Posteriormente, o clube londrino terá mais um amistoso na Inglaterra.

Atual campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea irá iniciar sua trajetória no Campeonato Inglês no dia 6 de agosto. Os Blues vão enfrentar o Everton, fora de casa.