Gabigol prometeu um 'inferno' contra o Atlético-MG em jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/07/2022 15:38

Rio - A polêmica instaurada pela declaração de Gabigol após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Atlético-MG, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, rendeu mais comentários. Próximo do jogo de volta, nesta quarta-feira, às 21h30, o perfil do Maracanã no Twitter fez uma postagem um tanto provocativa ao Galo. De acordo com a conta do estádio, está fazendo um 'calor do inferno' no Rio de Janeiro.

O início do choque entre as equipes se deu quando o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, em entrevista após o jogo de ida, disse que o ambiente no estádio será um 'inferno', se referindo à pressão da torcida na decisão da vaga às quartas de final, no Maracanã. No entanto, o jogador chegou a ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a reclamação formal da diretoria do Atlético-MG por uma possível "incitação à violência".

Apesar do arquivamento do caso nos tribunais, a diretoria do Galo voltou a se manifestar e encaminhou um pedido de segurança adicional para a delegação do clube e da torcida que estará no Rio de Janeiro para assistir ao confronto decisivo. Em entrevista à "ESPN", no último domingo, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, reforçou o pedido.