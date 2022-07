Falcão e Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 16:07

Rio - Na noite do último domingo (10), a Record exibiu uma entrevista do jornalista Roberto Cabrini com Allan Jesus, ex-empresário do influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro. Após a reportagem, o ex-jogador de futsal Falcão, e atual empresário do influencer, foi até as redes sociais desmentir algumas falas de Allan.

Falcão comentou, primeiro, sobre a acusação de ter aliciado o Luva de Pedreiro. Segundo o ex-jogador, ele chegou a ficar quase dois meses sem ter contato com o influenciador.

"Muitas coisas ficam claras, muitas contradições. Quando ele coloca que eu aliciei o menino (Luva de Pedreiro), eu estou totalmente tranquilo. Eu falei a primeira vez com o menino nos dias 22 e 23 de abril, depois não falei mais. Ele fala que a gente manipulou a live (em que Luva desabafou pela primeira vez). Nós não falamos com o menino, o menino falou comigo um dia depois da live. Entre 22 e 23 de abril, até um dia depois da live, eu não falei com o menino", comentou Falcão.

Em seguida, Falcão comentou sobre a fala de Allan Jesus sobre o contrato de Iran. Segundo o antigo empresário, o Luva de Pedreiro e seus familiares sabiam de tudo que estava acertado no contrato em que assinaram.

"Eu posso te afirmar que o Iran tinha noção de tudo, é um garoto muito inteligente. Ele não é ingênuo", disse Allan Jesus, mostrando uma cena do influencer assinando uma folha em uma escola. Falcão desmentiu o ex-empresário.

"Ele mostrou o menino assinando o nome na escola para justificar que o menino sabe ler um contrato de 12 páginas. Eu assinei dezenas de contratos na minha vida e não sei ler contrato até hoje, sempre peço para o meu advogado. Aí ele mesmo diz que o advogado [de Luva de Pedreiro] leu o contrato depois de um mês. E é um contrato que não é de mão dupla, só um paga a multa e o outro não paga multa", comentou o ex-jogador de futsal.

Por fim, Falcão comentou sobre uma polêmica envolvendo o pai de Iran Ferreira. Na entrevista, o ex-empresário exibiu um trecho de um áudio, onde, supostamente, Arivaldo Alves teria dito que estava com saudades de Allan Jesus. No entanto, Falcão publicou um vídeo mostrando que o áudio não foi direcionado para o ex-empresário, e, sim, para outra pessoa.

Falcão simplesmente desmascarou o tal do Allan Jesus.



Falcão simplesmente desmascarou o tal do Allan Jesus.



Reprodução/Instagram pic.twitter.com/iut4oMuIeb — Mundo da Bola (@mundodabola) July 11, 2022

"Então acho que não precisamos nem falar da placa do YouTube, que tá o nome dele [Allan Jesus], não precisamos falar dos R$ 5 mil do Huck que não foi citado, que ele pegou. Agora, se a vontade dele é falar que eu aliciei, basta ele provar, e eu estou tranquilo porque eu sei que não aliciei. Se a intenção dele é tentar os R$ 5,2 milhões do menino, boa sorte. A gente só quer que o menino estude e seja feliz, e parece que ele não tava sendo", encerrou Falcão.