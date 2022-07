Vinícius Souza é apresentado pelo Espanyol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/07/2022 15:44

Rio - Revelado pelo Flamengo, o meio-campista Vinícius Souza, de 23 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (11) como o novo reforço do Espanyol, da Espanha. Campeão da Libertadores em 2019, o jogador pertence ao Grupo City desde 2020 e chega por empréstimo de uma temporada ao time catalão.

"A vontade é de ganhar tudo, cada jogo, cada bola. Quero trazer esse espírito para cá", destacou Vinícius Souza em sua apresentação ao Espanyol.



Após ser comprado pelo Grupo City, Vinícius Souza foi alocado na Bélgica. No primeiro ano, o volante atuou no Lommel SK e depois foi emprestado ao Mechelen, da primeira divisão. Na última temporada, o meio-campista disputou 35 partidas, com dois gols e uma assistência.

Cria do Flamengo, Vinícius Souza foi vendido por 2,5 milhões de euros, equivalente a 60% dos direitos econômicos do jogador. O Grupo City pode comprar mais 20% por 1,5 milhão de euros. No entanto, a opção ainda não foi exercida.