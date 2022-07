Jornalista vê 'intimidação' de Daronco com Hulk e ressalta: 'Arbitragem do Brasil é blindada' - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 11/07/2022 16:34

Renata Fan saiu em defesa do atacante Hulk do Atlético-MG, durante o 'Jogo Aberto' desta segunda-feira. O camisa 7 fez fortes acusações contra árbitro Anderson Daronco após o empate entre Galo e São Paulo. O jogador relatou uma ameaça do profissional de arbitragem após um desentendimento por conta de um lance de possível pênalti, que não foi marcado. A apresentadora comentou sobre a gravidade do caso.

"Primeiro, Daronco e o Hulk já se estranharam de outras partidas, de outros momentos. Agora, é grave o que o Hulk está falando (sobre a fala de Daronco) quando ele diz o que o árbitro falou. Eu vejo como uma intimidação", destacou Renata, que continuou.



"Agora, gostaria muito de ouvir o outro lado. Como a arbitragem do Brasil é blindada como poucos. Ninguém ouve os árbitros, raramente eles falam. E preferem que seja assim, para evitar mais polêmicas. Mas, o Hulk parecia seguro no que disse", completou.

Na partida disputada no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão, Hulk teve uma disputa com o zagueiro Miranda e caiu dentro da grande área, aos 37. Daronco mandou o jogo prosseguir, ação que incomodou o atacante. O camisa 7 fez revelações das frases ditas pelo árbitro dentro de campo quando foi questioná-lo.



"Sai muito chateado com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco e por todos os árbitros brasileiros. Quando estava acabando o jogo, ele falou: 'cuidado com o que você vai falar ali fora'. Eu falei: por quê? Ele respondeu: 'porque não é o último jogo que apito de vocês, não o último jogo que vou apitar seu'. Ou seja, é uma ameaça ou não? Eu não sei", disparou o jogador na zona mista do estádio.



A partida terminou em 0 a 0. O Galo, que lutava para chegar na liderança do Brasileirão, permanece em terceiro lugar na tabela, com 28 pontos. O Tricolor segue em sétimo, com 23.