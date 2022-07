Orlando Berrío - Alexandre Vidal/ Flamengo / Divulgação

Orlando Berrío Alexandre Vidal/ Flamengo / Divulgação

Publicado 11/07/2022 17:27

Rio - O América-MG informou, na tarde desta segunda-feira, que não contará com o atacante Orlando Berrío para o restante da temporada. Com isso, ao fim do vínculo do atleta, neste mês de julho, o contrato não será renovado.

Berrío foi anunciado pelo América-MG no ano passado, no dia 9 de julho Foto: Mourão Panda/América-MG

Com a camisa do Coelho, Berrío enfrentou um período extremamente apagado e difícil de sua carreira. O atacante, que chegou ao clube mineiro, tratando uma atrofia muscular, teve ainda uma lesão fúngica na tíbia esquerda, raríssima no âmbito esportivo.



Até por isso, anteriormente, o América-MG decidiu ampliar o contrato, que iria até maio. Berrío não foi utilizado neste ano, tendo, portanto, somente duas atuações com a camisa alviverde, ambas na temporada passada.



Em nota, o Coelho desejou sucesso e agradeceu ao atleta, pelos serviços prestados. Vale lembrar que Berrío já tinha se recuperado e vinha participando dos treinamentos, desde o último mês.