Di Maria é o novo reforço da JuventusDivulgação/Juventus

Publicado 11/07/2022 17:02

Rio - O meio-campista Ángel Di María foi apresentado oficialmente na Juventus, nesta segunda-feira (11). O jogador, que vestirá a camisa 22 no clube italiano, concedeu sua primeira entrevista coletiva, e explicou o motivo de ter acertado sua ida para a equipe de Turim.

"Escolhi a Juventus porque é o clube mais importante e vencedor da Itália e tem todas as cartas na manga para poder ganhar vários títulos. Sei que é um time forte e quero fazer parte dessa equipe", comentou o argentino.

Perguntado sobre a Copa do Mundo do Catar, Di María destacou a importância da competição, mas disse que está com a cabeça voltada exclusivamente para a Juventus.

"A Copa do Mundo é um evento extraordinário para qualquer jogador, uma honra poder participar. No entanto, agora minha cabeça está voltada apenas para a Juve porque antes do Mundial teremos muitos jogos e competições", disse.

Angel Di María assinou com a Juventus até o final da próxima temporada europeia, em junho de 2023. O jogador deve fazer sua estreia no amistoso contra o Barcelona, no dia 26 de julho, nos Estados Unidos. Depois, reencontrará o Real Madrid, clube que defendeu por quatro anos, no dia 30 deste mês.