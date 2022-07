Rebeca Andrade e Flávia Saraiva faturam medalha de ouro no Pan de Ginástica Artística - Foto: PHILIP FONG/AFP

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva faturam medalha de ouro no Pan de Ginástica ArtísticaFoto: PHILIP FONG/AFP

Publicado 15/07/2022 21:44

Rio - O Brasil levou três medalhas de ouro nesta sexta-feira (15) no Pan-Americano de Ginástica Artística, na Arena Carioca 1. As atletas brasileiras Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conquistaram a vitória com o apoio do público carioca. Além disso, a campeã olímpica triunfou nas barras e garantiu a prata na trave.

As duas atletas lideraram o resultado para o time do Brasil. Com Júlia Soares, Carolyne Pedro e Christal Bezerra, elas conquistaram 161,967 pontos e superaram os Estados Unidos, que fizeram 160,466, completamento a classificatória por times da primeira colocação. Além disso, ainda contaram com a vaga na final por equipes na manhã deste domingo, mas com a garantia do Mundial de Liverpool em outubro.

No caso de Flávia Saraiva, a atleta se destacou em todos os aparelhos. Nas barras assimétricas, fechou a série com 13,533 pontos. No salto, concluiu com 14,100. Além disso, conquistou o título no individual selado após o ouro na trave com 14,433 e 13,333 no solo.

Para a campeã olímpica Rebeca Andrade, a atleta fez as duas melhores notas. No caso das barras, conquistou o ouro com 14,967 pontos. No salto, conseguiu 14,500, mas não alcançou o pódio porque não fez o segundo salto. A nota valeu apenas para a disputa por equipe. Além disso, foi prata na trave, com 14,067, e ficou fora do solo para por se poupar depois de uma cirurgia no joelho. Flavinha garantiu o ouro.