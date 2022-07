Sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/07/2022 10:11

Rio - A CBF divulgou em documento oficial alterações nas partidas de Botafogo, Flamengo e Fluminense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três jogos acontecerão no primeiro fim de semana do mês de agosto. A tabela foi modificada devido a adequação de direitos de transmissão e calendário da Libertadores da América.

O Flamengo entraria em campo no dia 07/08 (domingo), às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi. A Confederação, no entanto, antecipou o jogo para o sábado, às 20h30, devido ao intervalo do Rubro-negro para o jogo de volta pela fase quartas de final da Libertadores, contra o Corinthians, no Maracanã.

Já o Fluminense jogaria no sábado (06/08), às 16h30, no Maracanã, contra o Cuiabá. A alteração foi solicitada pelo Grupo Globo, detentor de direitos de transmissão do Brasileirão, e o duelo foi marcado para o domingo, às 16h.

O Botafogo, por sua vez, jogaria às 11h de domingo, no Estádio Nilton Santos, contra o Ceará. Novamente a pedido da emissora, o confronto foi passado para o dia anterior, às 16h30.