Seleção Brasileira de Vôlei vem encantando na LNV 2022 - Divulgação/CBV

Seleção Brasileira de Vôlei vem encantando na LNV 2022Divulgação/CBV

Publicado 16/07/2022 12:11

Rio - Com direito a terceiro set histórico, a Seleção Brasileira feminina bateu a Sérvia, de virada, por 3 sets a 1, com parciais 14x25, 25x18, 26x24 e 25x19, e se classificou para a final da Liga das Nações de Vôlei. A renovada equipe comandada por José Roberto Guimarães jogou contra todos os prognósticos do início da competição e surpreendeu.

A oposta Kisy foi a maior pontuadora do jogo, com 19 anotados, seguida por Júlia Bergmann, com 16. Pela Sérvia, a oposta Bjelica, ex-Osasco, fez 17 e foi o grande destaque da seleção europeia.

Medalha de prata em Tóquio 2020, o Brasil agora aguarda seu adversário na grande decisão da competição, que sairá do duelo entre Itália e Turquia. O jogo do título começa será neste domingo (17), às 12h30 (horário de Brasília).