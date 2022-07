Raphinha - Divulgação / Barcelona

Publicado 16/07/2022 15:14

Rio - O novo reforço do Barcelona, Raphinha, de 25 anos, foi elogiado pelo presidente do clube espanhol, Joan Laporta, durante sua apresentação na última sexta-feira. Na ocasião, o mandatário comparou o atacante com o astro do PSG, Neymar, e também com a ex-estrela do time catalão, Ronaldinho Gaúcho.

"Para nós é muito emocionante. Todos nós que vivemos as épocas áureas do clube sempre tivemos um brasileiro envolvido. Raphinha nos lembra essa linhagem de brasileiros. Ele pega o bastão da nossa história. Precisamos nos reconectar com essa magia", destacou Joan Laporta.

Em dado momento, Laporta afirmou que o treinador Xavi quer recuperar o bom futebol que esteve presente nos grandes momentos do Barcelona. O técnico vê Raphinha como uma das peças fundamentais para alavancar o desempenho do clube na próxima temporada, desde a saída de Lionel Messi.

"O 'futebol bonito' está de volta. É muito importante para a entidade. Xavi insistiu muito para que tivéssemos isso de novo com Raphinha. Estamos muito gratos pelo seu desejo de querer jogar pelo Barça. Isso tem sido fundamental", completou.