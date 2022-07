Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 16/07/2022 13:03

O Bayern aceitou a proposta do Barcelona pela transferência de Robert Lewandowski, que já se despediu do elenco bávaro. No entanto, os alemães já estão monitorando o mercado e possuem dois nomes como alvos nessa janela.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Bayern de Munique irá insistir na contratação do meia Konrad Laimer, do RB Leipzig, O atleta já trabalhou com o técnico Julian Nagelsmann e foi um dos grandes destaques do rival dos bávaros na última temporada.

Além do meia, os alemães pensam na chegada de Mathys Tel, centroavante de 17 anos do Rennes. No início do mês, os franceses recusaram uma oferta de sete milhões de euros (R$ 38 milhões), mas os bávaros já realizaram uma outra proposta e devem intensificar os esforços pelo jogador que tem contrato até 2024.



Além disso, o Bayern está próximo de acertar a renovação de contrato do atacante Serge Gnabry até 2026. Com a saída do polonês, o atleta deve ganhar mais protagonismo no ataque ao lado de Sadio Mané, que chegou recentemente vindo do Liverpool, e Leroy Sané.