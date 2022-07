Robert Lewandowski é o novo reforço do Barcelona - FRANCK FIFE /AFP

Publicado 16/07/2022 17:21

Rio - O Barcelona se manifestou na tarde deste sábado (16) para anunciar o acordo com o Bayern de Munique, sobre a contratação de Robert Lewandowski. Mais cedo, os bávaros já tinham informado que deram o aval para o atacante polonês, de 33 anos, poder se transferir para o clube espanhol. De acordo com o jornal "Marca", a negociação custará 50 milhões de euros (R$ 272 milhões) entre valores fixos e variáveis.

Desde o início da longa negociação, Lewandowski manifestou o desejo de deixar o Bayern para jogar no Barcelona. A ida do polonês foi confirmada após o clube catalão ter apresentado o atacante Raphinha, ex-Leeds United.

O ídolo e atual dirigente do Bayern de Munique, Oliver Kahn, não deixou de alfinetar a saída de Lewandowski. Na ocasião, o ex-jogador alemão publicou nas redes sociais que os bávaros não vão "desmoronar" após a saída do atacante.

"Demos luz verde a Robert Lewandowski. Há um acordo verbal com o FC Barcelona, o contrato ainda está pendente. Sabemos muito bem o que devemos a Robert, mas grandes jogadores deixaram o FC Bayern no passado e o mundo do Bayern também não desmoronou depois disso. Pelo contrário, muitas vezes foi ainda mais bem-sucedido", disse Oliver Kahn.