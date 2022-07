Rayssa Leal - Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 19:09

Rio - Com maestria, a "fadinha" Rayssa Leal garantiu neste sábado (16), com 20 pontos na somatória, a classificação para a final da Liga Mundial de Skate Street, que será realizada neste domingo, a partir de 12h30, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Pamela Rosa ficou na quarta colocação com uma nota de 15,9, enquanto Gabi Mazzeto obteve a oitava posição com 10.2. Elas vão brigar também pelo título.

Além disso, duas outras brasileiras iriam buscaram a classificação, mas Marina Gabriela e Vitória Mendonça não tiveram notas suficientes para garantir a vaga na final. No caso de Letícia Bufoni, a skatista estava na lista inicial dos competidores, mas seu nome não aparecia mais às vésperas como uma das relacionadas.

Campeã da medalha de ouro olímpico, em Tóquio, a japonesa Momji Nishiya, ficou na terceira posição, com uma somatória de 17,5, que foi superada pela compatriota Yumeka Oda, com 18,7. A classificação foi garantida também por Aori Nishimura, medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2020, com 15,3, Poe Pinson, com 14,7 e Roos Zwetsloot, com 13.6.