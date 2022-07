Camp Nou é a casa do Barcelona - Divulgação

Camp Nou é a casa do BarcelonaDivulgação

Publicado 17/07/2022 11:45

Após as contratações de Raphinha e Lewandowski na última semana, o Barcelona mira a chegada de dois defensores. Segundo o "Mundo Deportivo", Jules Koundé, zagueiro do Sevilla, e Azpilicueta, lateral do Chelsea, são os alvos.

Koundé é o nome preferido de Xavi para a próxima temporada. Neste momento, o francês está nos Estados Unidos se recuperando de uma pubalgia que o obrigou a passar pela sala de cirurgia após a Nations League.

Apesar do contrato até 2024, Julen Lopetegui, comandante do Sevilla, assumiu que pode perder seu principal defensor durante coletiva de imprensa na última sexta-feira. Além do Barcelona, clubes ingleses também monitoram o atleta.



Além de Koundé, o Barcelona também busca a chegada de Azpilicueta. Xavi quer ter no elenco um lateral-direito experiente e que possa render de forma imediata. Atualmente, o plantel possui apenas Sergiño Dest para a posição desde a saída de Daniel Alves.