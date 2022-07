Neymar - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 16/07/2022 20:16

Rio - O novo técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier saiu em defesa de Neymar durante entrevista coletiva, após um repórter utilizar o craque brasileiro como exemplo para privilégios, indisciplinas e chegar atrasado aos treinos. Além disso, o treinador francês afirmou que planeja o jogador, de 30 anos, atuando como um meio-campista na equipe.

"Uma equipe é sempre mais forte com grandes jogadores. E Neymar é um. Nós conversamos muito sobre isso desde a reapresentação. No campo ofensivo, haverá tempo de jogo para todos. Eu sei onde Neymar pode ficar confortável, seja um pouco mais avançado ou na frente de dois meio-campistas. Neymar, como o Leo (Messi), eles são facilitadores, jogadores que têm essa capacidade de se encontrar nas entrelinhas e de ser decisivo", afirmou Christophe Galtier.



"É verdade. Isso tem eco internacional. Haverá regras de vida que serão postas em prática, as quais apresentarei ao grupo. Haverá algumas coisas negociáveis, algumas não negociáveis. Vou trocar com os jogadores porque é preciso levar em conta as obrigações extra esportivas dos jogadores, mas regras muito precisas terão que ser respeitadas. Eles terão que se comprometer", completou.



Galtier afirmou que pretende rodar bastante a equipe do PSG no primeiro período da próxima temporada, que terá sequência maior de partidas paralisadas devido à Copa do Mundo do Catar em novembro.

"Incluo no meu pensamento que os jogadores jogarão, até 13 de novembro, 25 ou 26 partidas (clube e seleção combinados). Haverá necessidade de rotação. O que eu quero é ter obviamente um time titular muito forte, e que esse 11titular seja pelo menos tão forte com cinco mudanças possíveis", concluiu.