Robert Lewandowski se despede do Bayern de Munique - AFP

Robert Lewandowski se despede do Bayern de MuniqueAFP

Publicado 17/07/2022 16:47

Rio - De saída do Bayern de Munique, Robert Lewandowski se despediu dos bávaros neste domingo (17), publicou uma foto da camisa 9 e fez agradecimentos após oito anos no clube alemão. O atacante polonês, de 33 anos, vai reforçar o Barcelona, na próxima temporada.

"Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, a todos os funcionários e à direção do '@fcbayern', bem como a todos que me apoiaram e tornaram possível que conquistássemos tantos títulos. Tenho muito orgulho de tudo que conquistamos juntos. Acima de tudo, gostaria de agradecer aos torcedores - vocês são os que fazem o clube ser o que ele é. Nós, os jogadores, estamos aqui apenas por um momento. Para mim, esse momento durou oito anos maravilhosos que levarei para sempre em meu coração", destacou Lewandowski nas redes sociais.



Lewandowski deixa o Bayern após se tornar um dos maiores ídolos da história do clube alemão. O atacante é o segundo maior artilheiro dos bávaros, com 344 gols, atrás de Gerd Müller, que fez 563. Em 2020 e 2021, conquistou o troféu Fifa The Best de melhor jogador do mundo. No currículo, o veterano ganhou os oito Campeonatos Alemães, desde que chegou na temporada 2014/15, e foi artilheiro em sete edições. Em 2020/21, fez 41 gols, que é recorde em uma edição.