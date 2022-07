Brasil bate Estados Unidos e leva ouro pela primeira vez no Pan-Americano de ginástica artística - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Brasil bate Estados Unidos e leva ouro pela primeira vez no Pan-Americano de ginástica artísticaFoto: Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 17/07/2022 14:24

Rio - O Brasil venceu os Estados Unidos e levou a medalha de ouro pela primeira vez neste domingo (17), pelo Campeonato Pan-Americano de ginástica artística, no Rio de Janeiro. A equipe brasileira formada por Rebeca Andrade, Júlia Soares, Flávia Saraiva, Carolyne Pedro e Lorrane Oliveira somaram 162.999 pontos.

A equipe americana, por sua vez, conquistaram o segundo lugar com 161.000 pontos. O Brasil saiu na frente no salto, onde Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Carolyne Pedro anotaram 41.566 pontos contra 41.033 dos Estados Unidos. As norte-americanas chegaram a virar o resultado nas barras assimétricas.

No entanto, a equipe brasileira largou novamente na frente pela trave com Rebeca Andrade. Flávia Saraiva e Júlia Soares, que somaram 41.467 pontos, enquanto os Estados Unidos ficaram com 38.400. No solo, o Brasil se destacou e garantiu o lugar no pódio.