Willian Arão é homem de confiança do treinador Jorge Jesus - Divulgação/Fenerbahçe

Willian Arão é homem de confiança do treinador Jorge JesusDivulgação/Fenerbahçe

Publicado 17/07/2022 15:40

O volante Willian Arão comentou sobre sua parceria com Jorge Jesus durante sua primeira entrevista coletiva como atleta do Fenerbahçe. O ex-jogador do Flamengo também se mostrou confiante para avançar do Dínamo Kiev na Champions League.

"Conheço muito bem o Jorge Jesus. Sei o que ele espera dos jogadores. Sempre temos treinos em alta intensidade. Ele quer que a concentração dos jogadores seja alta o tempo todo. Nossa preparação está sendo boa. É difícil dizer quando atingiremos nosso melhor nível, mas posso dizer que estamos confiantes e em boa forma para enfrentar o Dínamo Kiev."



O camisa 5 do Fenerbahçe revelou que conversou com Alex, maior ídolo do clube, antes de viajar para a Turquia e que está acostumado a jogar sob pressão.

"Não há dúvidas de que nosso time é o maior da Turquia. Estou acostumado a jogar sob pressão. Havia muita pressão em minha equipe anterior também. Queremos dar o nosso melhor e sermos campeões. Falei com Alex antes de vir para cá. Estou pronto, espero que façamos nosso melhor e vençamos os clássicos e todos os jogos", disse.



Durante a coletiva de imprensa, o backdrop, painel onde os patrocinadores do clube são expostos, caiu em cima de Arão. Apesar do susto, o jogador segue bem e se preparando para o confronto de quarta-feira pela Liga dos Campeões