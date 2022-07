Rayssa Leal conquista a Liga Mundial de Skate Street - Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2022 14:56 | Atualizado 17/07/2022 15:16

Rio - A "fadinha" Rayssa Leal conquistou neste domingo (17) a Liga Mundial de Skate Street, na disputa da etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos. A skatista voltou a fazer história após garantir o título na última manobra e alcançou o lugar mais alto no pódio da SLS depois de ser campeã do torneio.

Desde o início da final, Rayssa Leal e Pâmela Rosa fizeram as melhores voltas entre todas as finalistas e lideraram a competição. Na primeira tentativa, a "fadinha" errou a última manobra, mas garantiu a nota 7.1. Pâmela, por sua vez, virou líder após fazer 8 pontos em sua primeira chance.

Na segunda tentativa, Pâmela não se destacou e recebeu nota 5. No entanto, a brasileira finalizou a primeira fase da decisão na liderança. No caso de Rayssa, a skatista tentou ampliar a pontuação, mas não foi eficiente e ficou na segunda colocação da segunda parte com manobras decisivas.

Na última tentativa, Rayssa Leal foi superada pela japonesa Yumeka Oda, que fez a maior pontuação da história da competição feminina da SLS, com 9.4 pontos. Por outro lado, a brasileira não sentiu a pressão e garantiu a virada no placar após tirar 7.6 e conquistar o título da etapa de Jacksonville. Pâmela Rosa ficou na terceira colocação.