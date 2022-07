Xavi Hernandez - Técnico do Barcelona - AFP

Publicado 17/07/2022 17:45

Rio - Sem o treinador Xavi, a delegação do Barcelona embarcou no último sábado para a pré-temporada nos Estados Unidos. No entanto, o técnico espanhol, de 42 anos, foi impedido de pisar em solo norte-americano porque esteve no Irã anos atrás. O clube catalão trabalha para resolver a questão burocrática.

Nesse caso, cidadãos europeus, que não necessitam de visto para entrar nos Estados Unidos, precisam ter autorização especial caso tenham ido a algum país asiático desde 2011. A medida é válida também para Sudão, Síria e Iraque.

O treinador Xavi, ainda como jogador, atuou pelo Al-Sadd, do Catar, e esteve no Irã em cinco oportunidades para disputar a Liga dos Campeões da Ásia. A última aconteceu no dia 20 de maio de 2019, em sua última partida como profissional, contra o Persepolis, em Teerã, capital iraniana.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Desportivo", o Barcelona acreditava que a situação já estava controlada. No entanto, descobriu que o treinador não havia recebido a autorização especial. O clube catalão trabalha para resolver a burocracia a partir de segunda-feira (18).