Kenia OsReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2022 16:00

Rio - O atacante Vinicius Junior voltou a ter o seu nome ligado à cantora Kenia Os. O jogador do Real Madrid não quis perder a oportunidade de felicitar o artista e recorreu a uma selfie de ambos com as seguintes palavras: “Feliz aniversário, Kenia. Te desejo o melhor! Te quero".

Vinicius Junior acompanhou sua mensagem com um coração branco, o mesmo que ela compartilhou quando agradeceu. “Obrigado, Vin. Te quero mais”, publicou Os. Essa pequena troca de mensagens desencadeou uma série de mensagens nas redes sociais e os seguidores de ambos passaram a especular novamente sobre a possibilidade de ambos manterem um relacionamento que vai além da amizade.Os rumores a esse respeito não são novos, já que desde o ano passado há especulações sobre um suposto relacionamento.Em 2021, os dois postaram um vídeo dançando juntos no TikTok depois que Vinícius Júnior a visitou no México. Em setembro, as especulações aumentaram quando Kenia foi convidado pelo brasileiro para curtir uma partida no Estádio Santiago Bernabéu. A própria artista vangloriou-se deste presente nas redes e reconheceu que foi "um dia muito especial".Já neste ano, poucas semanas atrás, eles se reencontraram em Miami quando ela participou de um jogo que Vinicius Junior disputou com outras personalidades do esporte, como Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, Militão, Rivaldo.Além disso, comentários em seus respectivos perfis são corriqueiros. A mexicana de 22 anos é uma das maiores influencers do México, com 7 milhões de inscritos em seu canal no Youtube. Ela também é cantora, empresária, compositora e modelo.