Michele Umezu - Divulgação

Michele UmezuDivulgação

Publicado 18/07/2022 14:22 | Atualizado 18/07/2022 16:59

Rio - Michele Umezu, que teve um relacionamento com o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, com quem teve Alex, um dos filhos do Fenômeno, ganhou três troféus no Musclecontest Niterói, realizado neste domingo (17). Na categoria bikini do campeonato, ela foi campeã Bikini Novice, Bikini Master e Bikini Open. E ainda ganhou um troféu como segunda colocada na competição Bikini Estreantes.

fotogaleria



A atleta e empresária revela que a preparação para o evento não foi fácil. Ela foi acompanhada por uma equipe de profissionais. "Foi muito difícil a questão da dieta. A gente acaba ficando sem forças pra treinar e fazer o cardio. Mas eu estou com a melhor equipe de atletas de fisiculturismo do Brasil. Meu coach Arthur Pereira, o atleta Paulo Vitor e Mayra Kreva. Eles cuidam de cada detalhe, inclusive o meu desfile eu tive que melhorar as poses. E a parte que é mais difícil pra mim", revela.

A atleta e empresária revela que a preparação para o evento não foi fácil. Ela foi acompanhada por uma equipe de profissionais. "Foi muito difícil a questão da dieta. A gente acaba ficando sem forças pra treinar e fazer o cardio. Mas eu estou com a melhor equipe de atletas de fisiculturismo do Brasil. Meu coach Arthur Pereira, o atleta Paulo Vitor e Mayra Kreva. Eles cuidam de cada detalhe, inclusive o meu desfile eu tive que melhorar as poses. E a parte que é mais difícil pra mim", revela.

Nos dias que antecederam a competição, os preparativos ficaram ainda mais rigorosos. Em uma ocasião, a estudante de Biomedicina chegou a tomar 8 litros de água. "Na última semana foi mais difícil a preparação, dieta, até a quantidade de água. Teve um dia que tomei 8 litros de água. Faz parte do protocolo do meu coach Arthur Pereira; No dia do campeonato eu fiquei sem líquido nenhum da hora que acordei até o final", disse.



Ela conta que saindo da competição só queria saber de beber água. "Depois comi umas bananas pra segurar. Fui pra casa, me arrumei para ir na igreja agradecer a minha vitória. Tudo isso que eu estou vivendo é mais um milagre na minha vida. Graças a Deus, toda honra é para ELE. Eu estava muito cansada, mas queria comer muito, fui com o pessoal da ONG Terralsocial e o pessoal da igreja comer muitas pizzas", declara.



Michele diz que a ficha, por ter sido vencedora em seu primeiro campeonato, ainda não caiu. "Entrei pra competir em 4 troféus na minha categoria, ganhei 3 troféus em primeiro lugar e 1 em segundo", enfatiza.



"Minha estreia no bodybuilding só foi possível através de muitos profissionais envolvidos e patrocinadores Athletic team, Codorna Suplementos, Lady’s Bikini, Marcia Câmara, Oxy Body", completa.



A fisiculturista não esconde a felicidade. "Agora sou uma atleta de fisiculturismo com direito a estreia de ouro. Entre muitas mulheres, que já competem e outras que também fizeram sua estreia, eu sou uma vencedora. Graças a Deus, eu tenho um propósito, meu propósito é ajudar outras pessoas e mostrar que não existe o impossível para Deus".



Satisfeita com o seu resultado, Michele revela que já está montando um protocolo para consultoria personalizada. "Como minha equipe de profissionais. Tenho certeza de que vou ajudar muita gente que precisa de mudança de vida. Como eu consegui, eu quero te ajudar a conquistar o seu melhor corpo. Logo estarei com um espaço novo de tratamentos e terapias", finaliza.