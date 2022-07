Bakayoko é liberado após policiais perceberem que ele não é o suspeito - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 18/07/2022 16:11

O volante Tiémoué Bakayoko, do Milan, foi enquadrado e revistado pela polícia de Milão após ser confundido com o suspeito de um crime. De acordo com o jornal italiano "La Gazetta dello Sport", o jogador foi retirado de seu carro e averiguado em uma busca dos policiais por um indivíduo envolvido em um tiroteio entre senegaleses, motivado por tráfico de drogas. O fato ocorreu há cerca de duas semanas, mas veio a público nas últimas horas.

Tiémoué Bakayoko fue obligado a salir así de su coche por la policía. Lo cachearon y hasta había una pistola apuntando a su interior. Luego se dan cuenta de que es el jugador del Milan y...

@DrGianlucaFumo pic.twitter.com/7AvZrB6GVT — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 18, 2022

"Tiémoué Bakayoko foi forçado a sair de seu carro assim pela polícia. Eles o revistaram e havia até uma arma apontada para dentro dele. Então, eles percebem que é o jogador do Milan", diz a legenda da publicação.

O vídeo publicado pelo jornalista espanhol Manu Heredia, no Twitter, mostra o momento em que Bakayoko é prensado no carro da polícia e revistado. As autoridades procuravam um SUV com duas pessoas a bordo e o veículo do atleta francês correspondia às indicações. O jogador francês foi apenas reconhecido por um dos policiais após já estar sendo averiguado.