Capa do FIFA 23 - Divulgação

Publicado 18/07/2022 14:31

Rio - O game "FIFA 23" terá uma grande novidade na sua próxima edição. A EA Sports anunciou, nesta segunda-feira (18), que, pela primeira vez desde que foi lançado, o jogo contará com uma jogadora na capa da Ultimate Edition. Trata-se da atacante australiana Sam Kerr, que defende o Chelsea, e estará ao lado de Kylian Mbappé, do PSG.

Vale lembrar que esta será a última edição da franquia com este nome. A EA Sports e a FIFA não chegaram a um acordo, e, a partir de julho de 2023, os games passarão a ser chamados de "EA Sports FC".

Sam Kerr é uma das principais jogadoras da atualidade, e o maior nome da equipe do Chelsea. Ela concorreu ao prêmio The Best, entregue pela própria FIFA. No entanto, a australiana acabou sendo derrotada para a atacante espanhola Alexia Putellas, do Barcelona.

Já Mbappé encerrou a grande novela envolvendo sua transferência, e assinou uma renovação com o Paris Saint-Germain até o final da temporada europeia de 2025. O francês chegou a ter conversas avançadas com o Real Madrid, mas optou pela permanência na equipe de Paris.